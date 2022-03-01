Лозанна, Швейцария, , 11:00 — REGNUM Решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях принял Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом 1 марта говорится в заявлении организации.

Коньки

«Совет ISU приостанавливает участие российских и белорусских спортсменов, а также других официальных лиц этих стран в состязаниях под своей эгидой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение принято по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), в целях «защиты целостности проведения соревнований и обеспечения безопасности участников».

Добавим, что ISU курирует такие виды спорта, как фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.