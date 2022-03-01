Джакарта, 1 марта 2022, 11:00 — REGNUM Правительство Индонезии официально разрешило использовать вакцину Sinopharm для ревакцинации от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Официальный представитель министерства здравоохранения Индонезии по вакцинации против COVID-19 Сити Надиа Тармизи заявила, что для ревакцинации используются 6 вакцин: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen и Sinopharm.
Как сообщало ИА REGNUM, сильный дождь вызвал оползень в районе землетрясения магнитудой 6,2 на западе Суматры.
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