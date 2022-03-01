Кабул, 1 марта 2022, 11:00 — REGNUM Агентство AFP поговорило с несколькими жителями Афганистана, которые продали одну из своих почек. Они сказали, что у них не было другого выбора, кроме как пойти на такой шаг, чтобы спасти свои семьи.

Операция по трансплантации почки
Операция по трансплантации почки
Minzdrav.gov.ru

Агентство сообщает, что продажа почек стала настолько распространённой в Герате, что район в провинции известен как «деревня почки».

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Местный житель Нуреддин, продавший почку, рассказал, что на такой шаг его толкнули безработица, долги и необходимость кормить своих детей.

«Я должен был сделать это ради своих детей. У меня не было другого выбора», — подчеркнул он.

После возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти Афганистан погрузился в финансовый кризис, ухудшилась гуманитарная ситуация в стране.

Иностранная помощь, когда-то являвшаяся основным источником финансирования Афганистана, постепенно возобновляется, но правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишилось афганских активов за рубежом.

32-летний Нуреддин, чья зарплата была сокращена до 3000 афгани после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уволился, но и другую работу не нашёл.

В отчаянии он продал почку в качестве краткосрочной меры.

«Теперь я сожалею об этом. Я больше не могу работать. Меня мучают боли, и я не могу поднять ничего тяжёлого», — жалуется мужчина.

Теперь жизнь его семьи зависит от заработка его 12-летнего сына, который чистит обувь на улицах менее чем за 100 афгани в день.

Нуреддин — один из восьми человек, опрошенных «Франс Пресс». Это люди, которые продали почку за 1500 долларов, чтобы прокормить семью или расплатиться с долгами.

Добавим, что в Афганистане запрещено продавать или покупать органы. Но, как выразился Мохаммад Вакиль Матин, бывший хирург больницы в Мазари-Шарифе, «нет закона, контролирующего донорство или продажу органов, но требуется согласие донора».