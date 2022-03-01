Кабул, , 11:00 — REGNUM Агентство AFP поговорило с несколькими жителями Афганистана, которые продали одну из своих почек. Они сказали, что у них не было другого выбора, кроме как пойти на такой шаг, чтобы спасти свои семьи.

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Агентство сообщает, что продажа почек стала настолько распространённой в Герате, что район в провинции известен как «деревня почки».

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Местный житель Нуреддин, продавший почку, рассказал, что на такой шаг его толкнули безработица, долги и необходимость кормить своих детей.

«Я должен был сделать это ради своих детей. У меня не было другого выбора», — подчеркнул он.

После возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти Афганистан погрузился в финансовый кризис, ухудшилась гуманитарная ситуация в стране.

Иностранная помощь, когда-то являвшаяся основным источником финансирования Афганистана, постепенно возобновляется, но правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишилось афганских активов за рубежом.

32-летний Нуреддин, чья зарплата была сокращена до 3000 афгани после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уволился, но и другую работу не нашёл.

В отчаянии он продал почку в качестве краткосрочной меры.

«Теперь я сожалею об этом. Я больше не могу работать. Меня мучают боли, и я не могу поднять ничего тяжёлого», — жалуется мужчина.

Теперь жизнь его семьи зависит от заработка его 12-летнего сына, который чистит обувь на улицах менее чем за 100 афгани в день.

Нуреддин — один из восьми человек, опрошенных «Франс Пресс». Это люди, которые продали почку за 1500 долларов, чтобы прокормить семью или расплатиться с долгами.

Добавим, что в Афганистане запрещено продавать или покупать органы. Но, как выразился Мохаммад Вакиль Матин, бывший хирург больницы в Мазари-Шарифе, «нет закона, контролирующего донорство или продажу органов, но требуется согласие донора».