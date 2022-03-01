Ростов-на-Дону, 1 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» доставили в Донецкую Народную Республику партию гуманитарной помощи. Продукты питания и товары первой необходимости собраны силами Кубанского войскового казачьего войска.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса

Доставленную в Донецк партию гуманитарного груза сопроводил атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко. Он уточнил, что продовольствие и вещи распределят между нуждающимися семьями, которые остаются в городе.

Следующий груз, который прибудет на днях, будет направлен в Луганск. Казаки городского казачьего общества «Гундоровское» приступили к формированию списков для оказания адресной помощи.