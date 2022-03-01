Кемерово, , 11:02 — REGNUM Межрайонная инспекция ФНС России №14 по Кемеровской области обратилась с банкротным иском к производителю оборудования, в том числе для производства стройматериалов, углеобогащения и углепереработки, — ООО «Машиностроительный завод «ФАЛАР». Арбитраж Кузбасса пока заявление не принял к производству и дату заседания не определил, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Предприятие, выступающее ответчиком, учреждено в Кузбассе в 2014 году. По данным с сайта компании, она также производит гидравлическое оборудование.

Банкротный иск подан 28 февраля 2022 год. Заявлена сумма долга в размере 4 142 621,91 рубля.

Средняя численность работников завода — около 40 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор и владелец — Александр Федоров.

Напомним, нижегородское предприятие, которое производит пожарное оборудование, также получило банкротные претензии от налоговой службы. Сумма заявленного долга ПАО «Арзамасский завод «Легмаш» составила 1,2 млн рублей.