Абакан, , 10:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 332 носителя коронавируса, выздоровели 1263 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 29 465 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 0,7; за семь дней — 0,5.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в республике было выявлено 387 носителей коронавируса, выздоровели 228 человек.

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