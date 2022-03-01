Уфа, , 10:58 — REGNUM Свыше 1,8 тысяч туристов из Башкирии находятся за рубежом. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба центра управления республикой.

Туризм в Самарканде. Узбекистан

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Сообщается, что все туристы из Башкирии покупали путевки у местных туроператоров. Среди основных направлений — Доминиканская Республика, Турция и Египет.

Отмечается, что в эту статистику не вошли те туристы, которые путешествуют самостоятельно, им тоже может потребоваться помощь. Сейчас формируются списки граждан России, которым нужна помощь. Этим вопросом занимаются Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИД РФ.

Туристам нужно держать связь с перевозчиком или туроператором, зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России (доступно на iOS, Android), а также сообщить о возникшей проблеме на горячую круглосуточную линию Ростуризма, МИД, в Башкирии — позвонив в Ситуационный центр. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил помочь туристам вернуться на родину.

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