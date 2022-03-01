Чита, 1 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Дальневосточный полпред Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики совместно с заинтересованными ведомствами проанализировать с учётом складывающейся экономической ситуации ход реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и представить предложения по дополнительной поддержке инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«Работу по совершенствованию режимов, поиску тех путей, благодаря которым мы можем сделать экономику на дальневосточных и арктических территориях более эффективной, нужно проводить постоянно. А тем более в нынешних реалиях. Мы должны ежедневно анализировать экономические изменения и создавать условия для развития бизнеса, запуска новых инвестиционных проектов и успешной реализации уже существующих», — отметил Юрий Трутнев.

Также Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов поручено проанализировать работу системообразующих предприятий Дальнего Востока и представить предложения по дополнительным мерам государственной поддержки.

«Сложившиеся в результате санкций осложнения являются не только препятствием, но и дают возможности для локализации производств, снятия административных барьеров для бизнеса, развития новых промышленных мощностей. Мы можем научиться производить то, чего раньше не делали», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Дальневосточная концессия» взял старт на VI Восточном экономическом форуме. В рамках этого механизма частный инвестор строит инфраструктуру, а государство в течение 10−15 лет возвращает ему инвестиции.

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