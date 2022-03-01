Москва, , 10:52 — REGNUM Распространение ложной информации о происходящем на Украине побили все мыслимые антирекорды, считает Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Об этом заявил в рамках экспертной дискуссии «Антироссийская пропаганда в Сети: фейки, манипуляции, вбросы» на плохадке ОП РФ во вторник, 1 марта.

Фейки Eamon Curry

Александр Малькевич напомнил, что 22 февраля (то есть ещё до начала специальной операции) в сети уже насчитывалось более 21 тысячи фейков о ситуации на Донбассе.

Поэтому, по словам эксперта, сейчас, когда это число только растёт день ото дня (вчера их было до полутора миллионов!), фейки вокруг российской миротворческой операции пришлось разделить на несколько категорий:

1) Ложь, распространяемая в иностранных СМИ. Например, американское издание Politico взяло кусок выступления Владимира Путина, где он говорит о том, что виновные в поджоге Дома профсоюзов в Одессе будут найдены и преданы суду, и изменило его на «украинские подвижники демократии будут преданы суду по итогам военной операции».

2) СМИ-иноагенты, работающие в России, формально «российские» СМИ, дающие однобокую трактовку происходящего в интересах западных заказчиков.

3) «Фейки про войну». Запредельная фальсификация, поставленная на поток, которой занимаются профильные центры информационно-психологических спецопераций ВСУ Украины. Берутся реальные фото боевых действий 2014−2015 годов и переделывается в «ужастики». Плюс тонны постановочных видео.

4) Атака через соцсети на беженцев. Она осуществляется с целью вызвать неприятие у граждан России, особенно в приграничных территориях, к беженцам из ЛДНР.

5) «Фейки для внутреннего использования». В них говорится о том, что мы сейчас все умрем и погибнем, людей призывают снимать деньги со всех счетов, и так далее — нагнетают панику.

6) Фейки о незаконных акциях и митингах. Людей провоцируют принять участие в митингах с помощью флешмобов в соцсетях. Петербург оказался главной мишенью фейкометов, но городу удалось купировать эту ситуацию.

7) Рассылка с угрозами — адресная. База данных растёт с каждым часом. Причем пишут как конкретным людям в соцсетях, так и бомбят письмами по электронной почте. Образец прилагаю.

8) Боевые кибердействия со стороны Украины, DDOs-атаки на сайты СМИ, органов власти и общественных организаций. Идет настоящая кибервойна, одна из крупнейших хакерских группировок Anonymous официально объявила России войну.

9) «Персональное давление» со стороны Запада. Они заставляют наших деятелей культуры каяться и осуждать спецоперацию, требуют от иностранных компаний, работающих в России, делиться личными данными своих сотрудников. Это в том числе попытка создания неких агентурных сетей из этих людей.

10) Флешмобы «Стыдно быть русским» и т.д. «Простите нас, украинцы». Отдельное направление, которое хорошо финансируется и отлично продвигается. Здесь же — и так называемая «аналитика» от блогеров, которые в своих рассуждениях доходят до того, что «Украина имеет право бомбить Донбасс, потому что это ее территория» и так далее.