Москва, , 10:52 — REGNUM На сегодняшний день показатель заболеваемости COVID-19 в России составляет 596,45 на 100 тысяч населения. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«По итогам восьмой недели 2022 года в стране зарегистрировано 875 280 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тысяч населения, что на 27,6% ниже чем на прошлой неделе», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в данной области лишь 10,7% случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, а 89,3% — на другие регионы РФ.