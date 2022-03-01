Донецк, , 10:59 — REGNUM Темпы проведения российской военной спецоперации на Украине идут с опережением графика, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Темпы с учётом всех составляющих достаточно высокие, мы идём где-то даже с опережением графика, потому что в планах были другие даты с учётом того, что мы осознавали, с чем мы столкнёмся», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, о начале военной спецоперации по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По данным Минобороны, к вечеру 28 февраля ВС РФ поразили 1146 объектов украинской военной инфраструктуры.

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