Москва, , 10:51 — REGNUM Поддерживают решение провести специальную военную операцию по защите Донбасса 68% жителей России, не поддерживает 22%. Затруднились ответить 10%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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По мнению 26%, военная спецоперация преследует цель защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР. По мнению 20%, цель операции — не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины (20%) и провести в этой стране демилитаризацию (20%).

Считают, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины и изменить ее политический курс, 7% опрошенных, сменить недружественный для России политический режим (6%), разделить Украину на части и установить свое влияние на части Украины (4%).

Опрос по телефону проведён 25 и 27 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщает ИА REGNUM, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, начатую 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина.

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