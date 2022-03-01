Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM 28 февраля члены Совета Безопасности ООН на закрытом заседании обсудили ряд вопросов, включая очередное ракетное испытание КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на совместное заявление десяти представителей стран-членов СБ ООН.

ООН edgarwinkler

«Это уже 10-й пуск баллистической ракеты в этом году. Каждый из них является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности. Мы решительным образом осуждаем незаконные и дестабилизирующие действия», — говорится в сообщении.

Представители десяти стран СБ ООН призвали все страны-члены ООН осудить опасные действия Пхеньяна, а также подчеркнули важность соблюдения санкций в отношении КНДР.

Известно, что в заявлении приняли участие представители десяти стран-членов СБ ООН, таких как США, Албании, Австралии, Бразилии, Великобритании, Франции, Ирландии, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, а также представитель Южной Кореи.

Отметим, что южнокорейская сторона впервые в этом году присоединилась к совместному заявлению с осуждением действий КНДР. В правительстве Южной Кореи указали, что этот шаг был сделан с учётом продолжающихся ракетных провокаций и сложности ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля с территории Северной Кореи был осуществлен запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. На следующий день Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о том, что данные испытания связаны с разработкой разведывательного спутника.

Читайте также: В КНДР заявили о проведении испытаний, связанных с военным спутником