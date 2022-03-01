Нью-Йорк, США, 1 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. 28 февраля члены Совета Безопасности ООН на закрытом заседании обсудили ряд вопросов, включая очередное ракетное испытание КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на совместное заявление десяти представителей стран-членов СБ ООН.

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«Это уже 10-й пуск баллистической ракеты в этом году. Каждый из них является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности. Мы решительным образом осуждаем незаконные и дестабилизирующие действия», — говорится в сообщении.

Представители десяти стран СБ ООН призвали все страны-члены ООН осудить опасные действия Пхеньяна, а также подчеркнули важность соблюдения санкций в отношении КНДР.

Известно, что в заявлении приняли участие представители десяти стран-членов СБ ООН, таких как США, Албании, Австралии, Бразилии, Великобритании, Франции, Ирландии, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, а также представитель Южной Кореи.

Отметим, что южнокорейская сторона впервые в этом году присоединилась к совместному заявлению с осуждением действий КНДР. В правительстве Южной Кореи указали, что этот шаг был сделан с учётом продолжающихся ракетных провокаций и сложности ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля с территории Северной Кореи был осуществлен запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. На следующий день Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о том, что данные испытания связаны с разработкой разведывательного спутника.

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