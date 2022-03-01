Южно-Сахалинск, 1 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В заливе Мордвинова в Корсаковском районе, который находится на юге острова Сахалин, от берегового припая оторвалась льдина, на которой находятся несколько десятков рыбаков. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Ray Swi-hymn Дрейфующая льдина

«Днем 1 марта в районе села Охотское Корсаковского района произошел отрыв прибрежного льда, на котором, по предварительной информации, находятся около 40 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место инцидента выдвинулись шесть спасателей со снегоходами и лодками, сотрудники ГИМС и другие оперативные службы Корсаковского района.

При этом отмечается, что ранее рыбаков предупреждали о возможном образовании под воздействием отжимного ветра новых трещин в припае и просили их в связи с этим не выходить на лед.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на льду Байкала в минувшие выходные образовалась трещина длиной более 10 км и шириной от 3 до 10 метров.