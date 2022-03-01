Пекин, , 10:48 — REGNUM Китай эвакуировал первую группу своих граждан с Украины 28 февраля, в том числе более 400 китайских студентов из Одессы и 200 из Киева, а 1 марта еще почти 1000 граждан Китая будут эвакуированы из страны в соседние страны, такие как Польша и Словакия, сообщило посольство Китая на Украине, передает газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Посол Китая на Украине Фань Сяньжун проводил студентов из Киева 28 февраля, пожелав им счастливого пути. Они отправились на автобусе в соседнюю Молдавию в сопровождении сотрудников посольства и местной полиции, охранявших их всю дорогу. Один из 200 эвакуированных по фамилии Лю сообщил Global Times, что они благополучно прибыли в Молдавию спустя шесть часов езды, и благодаря сопровождению сотрудников посольства их поездка прошла безопасно и гладко.

Лю добавил, что, поскольку в Молдавии слишком много людей, они рассматривают возможность дальнейшего переезда в Румынию.

В уведомлении, опубликованном 28 февраля днем, посольство сообщило, что ряд соседних стран, включая Молдавию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, окажут помощь гражданам Китая, прибывающим с Украины. При координации посольства эти страны будут облегчать въезд граждан Китая, предоставляя временный безвизовый доступ владельцам действительных паспортов или предлагая помощь в таможенном оформлении для быстрого въезда.

Посольство Китая на Украине провело ряд работ, связанных с эвакуацией. Учитывая быстро меняющуюся ситуацию на Украине, посольство создало механизмы связи 24/7, предоставив дополнительные каналы связи. С 25 февраля после того, как посольство выпустило экстренное уведомление об эвакуации граждан Китая, они получают более 1000 звонков в день с запросами.

Как стало известно Global Times, в настоящее время более 6000 граждан Китая подали заявку на эвакуацию, и посольство звонит каждому из них для подтверждения, чтобы убедиться, что они покинули страну безопасно и своевременно.

Посольство Китая на Украине рассматривает альтернативные планы эвакуации местных китайцев, помимо чартерных рейсов, в условиях ухудшения ситуации в стране, и до тех пор, пока будут соблюдены требования безопасности, они немедленно предпримут действия и осуществят план эвакуации, сообщили в посольстве Global Times в эксклюзивном интервью 27 февраля.

Российская и украинская делегации провели переговоры в Гомельской области Белоруссии. Обе стороны заявили после встречи, что они определили ключевые моменты для будущего консенсуса. Следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время на границе между Белоруссией и Польшей.