Пекин, 1 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Китай эвакуировал первую группу своих граждан с Украины 28 февраля, в том числе более 400 китайских студентов из Одессы и 200 из Киева, а 1 марта еще почти 1000 граждан Китая будут эвакуированы из страны в соседние страны, такие как Польша и Словакия, сообщило посольство Китая на Украине, передает газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Посол Китая на Украине Фань Сяньжун проводил студентов из Киева 28 февраля, пожелав им счастливого пути. Они отправились на автобусе в соседнюю Молдавию в сопровождении сотрудников посольства и местной полиции, охранявших их всю дорогу. Один из 200 эвакуированных по фамилии Лю сообщил Global Times, что они благополучно прибыли в Молдавию спустя шесть часов езды, и благодаря сопровождению сотрудников посольства их поездка прошла безопасно и гладко.

Лю добавил, что, поскольку в Молдавии слишком много людей, они рассматривают возможность дальнейшего переезда в Румынию.

В уведомлении, опубликованном 28 февраля днем, посольство сообщило, что ряд соседних стран, включая Молдавию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, окажут помощь гражданам Китая, прибывающим с Украины. При координации посольства эти страны будут облегчать въезд граждан Китая, предоставляя временный безвизовый доступ владельцам действительных паспортов или предлагая помощь в таможенном оформлении для быстрого въезда.

Посольство Китая на Украине провело ряд работ, связанных с эвакуацией. Учитывая быстро меняющуюся ситуацию на Украине, посольство создало механизмы связи 24/7, предоставив дополнительные каналы связи. С 25 февраля после того, как посольство выпустило экстренное уведомление об эвакуации граждан Китая, они получают более 1000 звонков в день с запросами.

Как стало известно Global Times, в настоящее время более 6000 граждан Китая подали заявку на эвакуацию, и посольство звонит каждому из них для подтверждения, чтобы убедиться, что они покинули страну безопасно и своевременно.

Посольство Китая на Украине рассматривает альтернативные планы эвакуации местных китайцев, помимо чартерных рейсов, в условиях ухудшения ситуации в стране, и до тех пор, пока будут соблюдены требования безопасности, они немедленно предпримут действия и осуществят план эвакуации, сообщили в посольстве Global Times в эксклюзивном интервью 27 февраля.

Российская и украинская делегации провели переговоры в Гомельской области Белоруссии. Обе стороны заявили после встречи, что они определили ключевые моменты для будущего консенсуса. Следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время на границе между Белоруссией и Польшей.