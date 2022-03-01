Челябинск, 1 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Челябинской области назначен новый руководитель Управления дорог «Южный Урал». Им стал Владимир Муравьёв, сообщили журналистам в ведомстве.

Orenburg-gov.ru Назначение

Ранее кандидатура была согласована с уральским полпредом Владимиром Якушевым.

Представил нового руководителя коллективу глава Росавтодора Роман Новиков, который посетил Челябинскую область с рабочим визитом. Он также вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма.