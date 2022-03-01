Севастополь, 1 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Севастополе за сутки в коронавирусные стационары госпитализировали 39 пациентов, сообщили 1 марта в пресс-службе правительства города. Накануне, 28 февраля, сообщалось о 29 севастопольцах, попавших в больницы с ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Выписаны 57 пациентов. На данный момент в больницах находится 641 пациент, из них 497 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент в трёх больницах города развёрнуто 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

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За минувшие сутки в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 447 человек — на 143 меньше, чем накануне. Скончались ещё семь ковид-пациентов.

С начала пандемии в городе-герое зарегистрировано 75 806 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 69 431, скончался 2 221 человек.