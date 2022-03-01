Ярославль, 1 марта 2022, 10:55 — REGNUM В Ярославле принадлежащее мэрии АО «Яргоэлектротранс» объявило конкурс на покупку в лизинг 10 новых троллейбусов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Принимать заявки от компаний будут до 3 марта. Сумма платежей составит более 270 миллионов рублей.
Выплачивать лизинг планируется в течение 5 лет. Авансовый платёж — суммой не более 70 миллионов рублей заказчик получит от застройщика «3RED», с которым у города заключено инвестиционное соглашение.
Когда определится подрядчик, новые троллейбусы должны будут прийти в Ярославль в течение трёх месяцев. Первый платёж — через 45 дней после прибытия.
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