Ярославль, 1 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославле принадлежащее мэрии АО «Яргоэлектротранс» объявило конкурс на покупку в лизинг 10 новых троллейбусов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Троллейбус в Ярославле

Принимать заявки от компаний будут до 3 марта. Сумма платежей составит более 270 миллионов рублей.

«Троллейбус городской пассажирский низкопольный, рассчитан на эксплуатацию при рабочих значениях температуры окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 40 °С…Год выпуска — не ранее 2021 года, без эксплуатационного пробега. Срок эксплуатации — не менее 15 лет или пробега не менее 600 000 км (что наступает раньше)», — написано в техническом задании.

Выплачивать лизинг планируется в течение 5 лет. Авансовый платёж — суммой не более 70 миллионов рублей заказчик получит от застройщика «3RED», с которым у города заключено инвестиционное соглашение.

Когда определится подрядчик, новые троллейбусы должны будут прийти в Ярославль в течение трёх месяцев. Первый платёж — через 45 дней после прибытия.