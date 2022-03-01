Чита, 1 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Забайкальский края сегодня, 1 марта, отмечает свой четырнадцатый день рождения. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул динамичность развития региона, пожелал жителям успехов и ещё больше возможностей для самореализации. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«14 лет исполнилось Забайкальскому краю. Для региона, это очень юный возраст. Но наш край расположен на древнейших землях с богатейшей историей, своей особой культурой, укладом и традициями. Жизнь идёт вперёд, и наш молодой край динамично развивается.

Создаются семьи, наши земляки добиваются высочайших достижений и признания в культуре, творчестве, предпринимательстве, в самых разных сферах жизни. Строятся школы, детские сады, ясли, поликлиники и больницы, дома культуры и спортивные залы. Прокладываются и ремонтируются сотни километров автомобильных дорог, интернет, мобильная связь.

Жизнь идёт вперёд, и мы стараемся дать каждому возможность самореализоваться. Но самое главное — мы любим, уважаем и поддерживаем друг друга. И в этом особая ценность в характере жителей Забайкалья.

Поздравляю всех нас с днём рождения нашего любимого края! Давайте приложим все усилия, чтобы его развивать, будем благодарить в этот день наших предков, бабушек и дедушек, отцов и матерей, всех тех, кто развивал, обживал наш край. Мы продолжим это дело, сделаем все, чтобы каждая улица, село и город становились краше, а мы к друг другу дружелюбнее и заботливее», — сказал Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, и по сей день Забайкальский край сегодня, 1 марта, исполнилось 13 лет, хотя многие в называют иногда по старинке — Читинская область. Новый регион был образован 1 марта 2008 года на основе референдума народов Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. Так в России появились два новых административно-территориальных образования: Забайкальский край и автономное образование со своим суверенным статусом — Агинский Бурятский автономный округ.

Но вплоть до XVII века эти земли называли Даурией (историко-географический регион в пределах современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области). Долгое время их заселяли неандертальцы. После подписания указа от 17 октября 1799 года «О заселении полуденного края Сибири» туда потянулись переселенцы. Непосредственно Забайкальская область была образована в 1851 году.

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В начале ноября 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа.

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