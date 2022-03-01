Ульяновск, 1 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются кадровые назначения в правительстве. Пост вице-премьера занял 40-летний Евгений Лазарев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Ulgov.ru Евгений Лазарев

Министр транспорта и дорожного хозяйства Евгений Лазарев меняет место работы: он пошёл на повышение, заняв пост заместителя председателя правительства Ульяновской области. Уточняется, что он будет заниматься вопросами транспорта, строительства, ЖКХ и развития дорожного хозяйства.

В биографической справке, опубликованной на портале органов власти, даётся скупая информация о карьере вновь назначенного вице-премьера. Известно, что он родился в Ульяновске 22 октября 1981 года. Является выпускником Ульяновского государственного технического университета (специальность «Промышленное и гражданское строительство»), работал в сфере строительства. С ноября 2015 года по сентябрь 2016 года замещал должность заместителя министра по строительству Ульяновской области, в марте 2019 года был назначен заместителем министра промышленности и транспорта Ульяновской области, 25 сентября 2020 года возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, что заместителями председателя правительства Ульяновской области является Марина Алексеева, Сергей Кучиц, Богдан Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с поста вице-премьера уволился «по собственному желанию» Андрей Тюрин, став советником губернатора Ульяновской области.