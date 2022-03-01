Рязань, 1 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Поезд с детьми-спортсменами, эвакуированными из Донецкой народной республики, встретили 28 февраля в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области Встреча детей-спортсменов

В сопровождении тренеров в Рязань прибыли 28 детей в возрасте от 13 до 18 лет, все они занимаются дзюдо. Для эвакуированных будет организован тренировочный процесс на базе одного из ведущих спортивных учреждений области, их также обеспечат всем необходимым. Ряд детей ранее посещали спортивные сборы и принимали участие в соревнованиях, проводимых в рязанском регионе.

Детей разместят в пункте временного размещения.