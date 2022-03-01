Душанбе, , 10:41 — REGNUM На территории Украины находятся около 4 тысяч граждан Таджикистана, из них 101 студент. Об этом 1 марта сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на посольство Таджикистана на Украине.

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«Вопрос эвакуации граждан Таджикистана прорабатывается, список готовится», — говорится в сообщении дипведомства.

«В круглосуточном режиме работает горячая линия посольства в Киеве по номеру +380 933 361 040, посредством которой таджикские дипломаты оперативно окажут консультативное содействие в вопросе возвращения наших граждан через территории третьих стран», — отмечается в сообщении.

В настоящее время граждане Таджикистана могут выехать с Украины в Польшу, Румынию и Молдавию без оформления виз на ограниченный срок пребывания, как правило на 14 дней. При этом гражданам Таджикистана необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а также другие документы.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.