Джакарта, 1 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Сильный дождь вызвал оползень в районе землетрясения магнитудой 6,2 на западе Суматры, сообщает CNN Indonesia.

twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Спасатели на месте где произошел оползень. Индонезия

В результате оползня четыре автомобиля и 20 человек оказались в ловушке в месте землетрясения.

Спасатели эвакуировали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,6 потрясло провинцию Восточная Нуса-Тенгара.