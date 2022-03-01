Омск, 1 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Омской области следователи разбираются в обстоятельствах инцидента на Западно-Сибирской железной дороге. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР Сход тепловоза с рельсов в Омской области

По предварительным данным, ночью 1 марта на 3 км пикета 6 станции Омск-Восточный под запрещающий сигнал светофора тепловоз сошёл с рельсов. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьёй за «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

«В ходе доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, в ходе которого разрушений конструкций тепловоза не установлено, обнаружены не значительные повреждения железнодорожного полотна», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки сотрудники СКР намерены дать оценку действиям локомотивной бригады тепловоза, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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