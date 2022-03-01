Ростов-на-Дону, 1 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Ростовстат в преддверие Масленицы рассчитал стоимость блинов, взяв за основу классический рецепт приготовления блинного теста. Для этого хозяйкам потребуется 1 литр молока, 400 граммов муки, три яйца, 100 граммов растительного масла, 75 граммов сахара и 5 граммов соли.

Блины

«Стоит такая порция в средних ценах января 121,86 рубля. В зависимости от диаметра сковороды из такого объема теста получится 30−40 блинов себестоимостью от 3 рублей до 4 рублей за одну блинную единицу. По сравнению с прошлым годом расчетная порция блинов подорожала на 11,12 рубля, а один блин — в среднем на 0,27 рубля», — уточнили в Ростовстате.

Для блинов с маслом (30 граммов масла) или сметаной (200 граммов) на ту же порцию потребуется в среднем 140,24 рубля и 173,07 рубля соответственно. Если добавить к блинам 100 граммов варенья или мёда, то стоимость порции увеличится на 28,60 рубля и 43,56 рубля, если взять 60 граммов сгущенки, то на 15,69 рубля. Более 300 рублей будут стоить блины с мясным фаршем или творогом.