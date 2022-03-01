Новосибирск, , 10:36 — REGNUM В новосибирский суд поступило уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве. Об этом сообщили в Калининском районном суде города.

Суд

Дело возбуждено в отношении мужчины, который 30 ноября 2021 года позвонил со своего мобильного телефона в службу «112» и сообщил о том, что в доме по улице Земнухова заложена бомба. В ходе осмотра здания взрывных устройств обнаружено не было.

Материальный ущерб управления МВД по г. Новосибирску составил 5469 рублей 90 копеек; ГУ МВД РФ по Новосибирской области — 1 076 рублей 07 копеек; ГУ министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Новосибирской области — 385 рублей 52 копейки; новосибирской станции скорой медицинской помощи — 324 рубля 94 копейки; медтранса — 174 рубля 38 копеек.