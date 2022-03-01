Донецк, , 10:43 — REGNUM Огонь по мирным гражданам, покидающим город Волноваху, открыли украинские националисты. Сообщение об этом опубликовано 1 марта в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

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«Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10 утра, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом», — говорится в сообщении.

Других подробностей произошедшего пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ДНР заявили о полной блокировке Волновахи.

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