Донецк, 1 марта 2022, 10:43 — REGNUM Огонь по мирным гражданам, покидающим город Волноваху, открыли украинские националисты. Сообщение об этом опубликовано 1 марта в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.
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«Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10 утра, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом», — говорится в сообщении.
Других подробностей произошедшего пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ДНР заявили о полной блокировке Волновахи.
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