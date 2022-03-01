Екатеринбург, 1 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и украинский вратарь Ярослав Годзюр расторгли контракт. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ярослав Годзюр

Отмечается, что Годзюр и «Урал» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил игрока за выступления в составе команды.

Годзюр имеет два гражданства — Украины и России. Он выступал за «Урал» с 2017 года, а до этого играл в грозненском «Тереке».