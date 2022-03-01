Москва, 1 марта 2022, 10:33 — REGNUM Газпром продолжает штатную подачу газа для транзита в страны Европы через территорию Украину, заявил официальный представитель российской госкорпорации Сергей Куприянов.
По его слвоам, на 28 февраля заявки составляли 105,8 млн кубометров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что весь газ, поступивший в европейские подземные хранилища в летний период, уже отобран, ПХГ заполнены на 29,5%.
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