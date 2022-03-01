Мадрид, 1 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Сеть супермаркетов Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. (также известная как DIA) опубликовала заявление для Национального комитета по фондовым рынкам (CNMV), в котором подчеркивается, что компания контролируется международной инвестиционной компанией LetterOne Investment Holdings S.A., а не гражданином РФ Михаилом Фридманом.

Испания

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Ранее Фридман попал в список лиц, против которых Евросоюз ввел санкции.

В соответствующей информации, направленной в CNMV, говорится, что «ни г-н Михаил Фридман, ни г-н Пётр Авен не контролируют LIHS».