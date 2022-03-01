Рязань, , 10:36 — REGNUM Возгорание на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ликвидируют 1 марта пожарные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Возгорание на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе Пресс-служба правительства Рязанской области

Информация о пожаре в районе Южного промузла поступила в экстренные службы в 09:47. По предварительным данным горит установка на площади 100 кв. м, пострадавших нет, эвакуация персонала не требуется.

Спасатели работают по повышенному номеру сложности, на месте происшествия находятся 16 единиц техники, 58 человек личного состава.