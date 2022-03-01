Рязань, 1 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Возгорание на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ликвидируют 1 марта пожарные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области Возгорание на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе

Информация о пожаре в районе Южного промузла поступила в экстренные службы в 09:47. По предварительным данным горит установка на площади 100 кв. м, пострадавших нет, эвакуация персонала не требуется.

Спасатели работают по повышенному номеру сложности, на месте происшествия находятся 16 единиц техники, 58 человек личного состава.