Аддис-Абеба, , 11:10 — REGNUM Руководство Африканского союза (АС) обеспокоено сообщениями о том, что африканским гражданам мешают безопасно покинуть Украину. Заявление об этом опубликовано на сайте международной организации, объединяющей 55 африканских стран.

Африканские студенты в масках. Russian.news.cn

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Нынешний председатель АС, президент Сенегала Маки Салл и председатель Комиссии АС Мусса Факи Махамат напомнили, что пересекать границы стран в период конфликтов вправе все люди независимо от их национальности или расовой принадлежности. Они призвали все страны уважать международное право и проявлять одинаковое сочувствие и поддержку ко всем, кто спасается от войны.

«Сообщения о том, что африканцы подвергаются неприемлемому неодинаковому обращению, были бы возмутительно расистскими и нарушали бы международное право», — говорится в заявлении.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что африканских студентов не пускают в поезда и автобусы, выезжающие с Украины. Кроме того, на границе их не выпускают в страны ЕС вместе с другими беженцами.

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