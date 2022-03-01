1 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 11:11 — REGNUM BBC опубликовали интервью с русской женщиной, которая живет в Великобритании, об отношении к проведению специальной военной операции на Украине и к российскому президенту Владимиру Путину. Как сообщает агентство, Екатерина Севердова считает, что Путин многое сделал для России, подняв ее с колен и обеспечив процветание, однако сейчас она его не поддерживает. Больше всего женщину беспокоит отношение к россиянам, живущим за границей, в связи со сложившейся ситуацией. Она рассказала, что не боится говорить, что она русская, но она обеспокоена тем, что в обществе может сложится впечатление о русских как о плохих, что дискриминация отразится даже на детях.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма. 1899

Некоторые пользователи отметили, что россияне, живущие как в России, так и за границей, сейчас страдают почти так же, как и жители Украины, они ничего плохого не сделали, но их ненавидит практически «весь мир».

«Я никогда не виню гражданина за действия его правительства. Нужно винить не российских граждан в этой ситуации, а российское правительство. Если уж на то пошло, сейчас российские граждане тоже жертвы, на них обрушились санкции, их избегает весь мир. Деэскалация нужна не только для сохранения в целости и безопасности миллионов украинских жителей, но и экономического благополучия россиян», — прокомментировала Claire Elizabeth Ann Rees.

«Я точно не буду судить обо всех русских одинаково, совсем нет. Дело и в том, что ответственность и вина за происходящее сейчас лежит не на простых русских», — добавил Rob Wilson.

«Решение правительства — не вина российских граждан! По российским семьям ударили международными санкциями, и если бы было совершено нападение на Россию, никто бы вообще не переживал о русских! И это жестоко, потому что во всём мире есть хорошие люди, которые просто хотят жить в мире», — объяснил Sam Lyn Enamorado.

Граждане России Дарья Драй © ИА REGNUM

Многие пользователи согласились с тем, что вины россиян в том, что происходит на Украине, нет, поэтому осуждать их неправильно и бессмысленно.

«Народ не контролирует ситуацию. Но я восхищаюсь теми, кто пытается сделать всё возможное, чтобы быть услышанным», — написала Joy Bawden.

В комментариях рассказали, что российские граждане за рубежом действительно живут в страхе и даже не высказываются по поводу сложившейся ситуации.

«Это не их вина, многие боятся комментировать происходящее, если у них есть родственники, всё еще проживающие в России», — отметила Ingrid Roberts.

Некоторые пользователи считают, что во многих европейских странах протесты «за Украину» на самом деле не являются выражением позиции в поддержку украинских граждан, а используются против русских. В комментариях добавили, что «движение против русских» сказывается уже и на детях.

«Восьмилетних детей буллят в школе! Прекратите это сумасшествие! Это просто хайп на ненависти! Прекратите и надейтесь, что скоро будет мир!» — прокомментировала Marina Valko.

Некоторые комментаторы из США рассказали, что они прекрасно понимают, как сейчас себя чувствуют русские, сравнив с тем, как к американцам относились во время президентского срока Дональда Трампа.

«Большинство понимает, что это не российский народ принимает решения. Мы, американцы, полностью вас понимаем», — написала Tina Reese.

Джо Байден (сс) Matt Johnson

Ряд пользователей написал слова поддержки россиянам, в надежде, что вскоре всё станет мирно и спокойно.

«Нам нужно поддержать добрый российский народ, дай Бог им силы, чтобы пережить этот ужас и сохранить веру в лучшее», — написал Christopher Fernicola.

Некоторые комментаторы отметили, что они не винят русских.

«Нет, не все русские плохие. Я жил в России два года, и у меня там много друзей. Проблема в том, что они очень застенчивые. У них не всегда хватает силы духа, чтобы противостоять плохому. Боже, храни Россию», — объяснил Dipankar Banerjee.

«Мир не должен думать, что русские плохие. Это не народ. Во всех странах есть хорошие и плохие люди. Мы все хотим жить в мире друг с другом», — попросил Chantal Martinovic.