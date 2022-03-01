Екатеринбург, 1 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Следственный комитет проводит проверку по факт у травмирования женщины глыбой льда. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского следственного управления Александр Шульга.

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Также принимаются меры к установлению и опросу очевидцев произошедшего. Выясняется и степень тяжести вреда, причинённого гражданке.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 28 февраля. Женщину госпитализировали.