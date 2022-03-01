Ростов-на-Дону, 1 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Ростовской области в пунктах временного размещения приют нашли почти 6,5 тыс. беженцев из Донбасса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Официальный портал администрации Липецкой области Эвакуированные жители Донбасса в Липецкой области

«В настоящее время в пунктах временного размещения на территории региона находятся 6485 беженцев, более 3,3 тысячи из них — дети», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что мирные жители Донбасса, прибывшие в Ростовскую область в экстренном порядке, остаются не только на Дону, но и отправляются в другие регионы России.