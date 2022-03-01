Джакарта, 1 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,6 потрясло провинцию Восточная Нуса-Тенгара, сообщает CNN Indonesia.

Smchealth.org Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что эпицентр землетрясения находился в море, в 57 км от Манггарай. Землетрясение произошло 1 марта около 00:10 по западно-индонезийскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило о землетрясении магнитудой 4,8, произошедшем в провинции Бантен.