Москва, , 10:26 — REGNUM Строительная отрасль в Москве не испытывает проблем с поставками импортных стройматериалов и технологического оборудования. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сообщили в Стройкомплексе.

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По его словам, по уже реализуемым проектам поставки законтрактованы. Блокировок по ним нет. При этом он отметил, что на стройках Москвы в основном используются отечественные материалы.

«Основная задача — удержать в период «шторма» подрядчиков. Строительство — инерционная отрасль, в ближайшее время ожидать больших потрясений не стоит», — считает Загрутдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве все работы на строительных площадках продолжаются в штатном режиме.

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