Симферополь, , 10:25 — REGNUM В Республике Крым в коронавирусные стационары госпитализировали ещё 101 пациента, сообщили в региональном оперативном штабе 1 марта. По сравнению с данными на 28 февраля число госпитализированных чуть снизилось — накануне в больницы попали 104 человека.

Коронавирус Permkrai.ru

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Положительные результаты тестов на коронавирус за минувшие сутки получили 794 человека. Накануне, 28 февраля, сообщалось о 810 новых пациентах. Выздоровевшими после ковида за последние 24 часа признаны 1 08 человек, скончались ещё семь пациентов с заражением коронавирусом.

Всего с начала пандемии на территории Крыма подтверждено 161 875 случаев заражения коронавирусом. В больницы за всё время попали 55 843 пациента. Выздоровевшими признаны 148 950 человек. Жертвами инфекции стали 4 898 пациентов с COVID-19.