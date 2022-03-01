Мадрид, , 10:25 — REGNUM Бюро Ассамблеи Мадрида в очередной раз отклонило предложение о создании комиссии по расследованию подозрительных медицинских контрактов, заключенных во время первой волны пандемии коронавируса, в причастности к которым подозревается брат главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Об этом пишет агентство EFE.

Исабель Диас Аюсо PP Comunidad de Madrid

При этом «Народная партия», в которой состоит Аюсо, выступила против создания такой комиссии, а правоконсервативная партия «Голос» (Vox) воздержалась.

Как сообщили EFE парламентские источники, комиссия вновь отклонила просьбу за «недостаток формы» запроса о явке президента региона Исабель Диас Аюсо и ее брата.