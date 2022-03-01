Кабул, 1 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Официальные лица Пакистана и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что переход через границу в пункте Спинбулдак — Чаман вновь открыт после четырёхдневного перерыва. Переход был закрыт после столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими пограничниками, в результате которых погибли три человека.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Представитель пакистанских пограничников сообщил «Франс Пресс», что граница была открыта после «успешных переговоров» между пакистанскими официальными лицами и губернатором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанцы обвинили друг друга в развязывании столкновения, в котором, по словам местных очевидцев, применялось тяжёлое и лёгкое вооружение.

Напряженность на границе между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими силами привела к нескольким военным столкновениям из-за нападений боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и разногласий по поводу ограждения на границе между двумя странами.

Пакистанские военные официально обвинили афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в поддержке пакистанских радикалов. В настоящее время командиры «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют на территории, контролируемой афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то же время пакистанское правительство пытается использовать эти отношения для достижения прочного прекращения огня с движением «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад заявил 28 февраля на пресс-конференции в Исламабаде о новом раунде переговоров с пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что завтра ещё одна высокопоставленная делегация пакистанского МВД встретится с ними. Он не уточнил, где состоятся переговоры.

«Переговоры продолжаются, но прогресса пока нет», — отметил Шейх Рашид.