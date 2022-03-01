Москва, 1 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Российские пользователи жалуются на перебои в работе социальных сетей Instagram, Facebook и TikTok. Это 1 марта следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой приложения

При у 83% пользователей Instagram не работает мобильное приложение, у 10% — наблюдаются проблемы с аккаунтом и ещё 7% жалуется на сбои в работе сайта указанной соцсети.

Также 65% российских пользователей Facebook отмечают неполадки в работе сайта, 24% испытывают проблемы с работой мобильного приложения и еще 11% сообщают о трудностях при авторизации.

Кроме того, о проблемах в работе мобильного приложения TikTok сообщает 55% пользователей из РФ, 37% заявили о неполадках при подключении сервера и еще 8% написали о трудностях с выгрузкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сбои в работе социальной сети Facebook отметили пользователи в США и Канаде.