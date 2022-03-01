Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM Более 5 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за последние 24 часа. Об этом 1 марта сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Прибытие первого поезда с беженцами Пресс-служба администрации Курской области

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 5000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области для беженцев из Донбасса развёрнуто более 100 пунктов временного размещения. Они рассчитаны на 14 тыс. человек. В настоящее время загрузка ПВР не превышает 50%.