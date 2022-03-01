Якутск, 1 марта 2022, 10:28 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников призвал жителей региона сохранять спокойствие и оставаться мудрыми. В своём телеграм-канале вице-премьер обратился к якутянам с просьбой поддержать вынужденное решение президента страны Владимира Путина о начале спецоперации по просьбе ДНР И ЛНР.
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Особое внимание он акцентировал на необходимости помочь прибывшим в Россию беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Якутия готова принять и поддерживать беженцев, подчеркнул вице-премьер.
Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Якутии прошло заседание по текущей социально-экономической ситуации и её стабилизации. На совещании обсуждались оперативные задачи органов власти.