Москва, 1 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Россия в качестве ответных мер закрыла своё воздушное пространство для Швейцарии, сообщили 1 марта в Росавиации.

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«Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полётов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полётов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии», — заявили в Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала российское военной операции по спасению Донбасса западные страны начали закрывать воздушное пространство для России. В частности, такое решение приняли Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Литва, Латвия, Словения, Финляндия, Франция, Австрия, Северная Македония, Испания, Португалия.