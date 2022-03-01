Кишинёв, 1 марта 2022, 10:17 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду провела переговоры с рядом политиков Евросоюза, на которых призвала их ускорить процесс евроиинтеграции Молдавии в связи началом «сложных времён». Об этом глава республики сообщила на брифинге.

Президент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
President.gov.ua

«Европейская интеграция является наиважнейшей гарантией того, что наша страна продолжит оставаться частью свободного мира», — сказала Санду.

Она также заявила, что это должно помочь повысить уровень жизни в Молдавии. Президент пообещала продолжить прозападный курс.

Напомним, летом 2021 года в парламенте Молдавии получила большинство пропрезидентская партия «Действие и солидарность». После этого депутаты вместе с Санду приняли ряд законов, которые вводят цензуру в СМИ, а также сделали руководство общественной телерадиокомпании подчиненным парламенту, то есть пропрезидентскому большинству.

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