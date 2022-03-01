Кишинёв, 1 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду провела переговоры с рядом политиков Евросоюза, на которых призвала их ускорить процесс евроиинтеграции Молдавии в связи началом «сложных времён». Об этом глава республики сообщила на брифинге.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

«Европейская интеграция является наиважнейшей гарантией того, что наша страна продолжит оставаться частью свободного мира», — сказала Санду.

Она также заявила, что это должно помочь повысить уровень жизни в Молдавии. Президент пообещала продолжить прозападный курс.

Напомним, летом 2021 года в парламенте Молдавии получила большинство пропрезидентская партия «Действие и солидарность». После этого депутаты вместе с Санду приняли ряд законов, которые вводят цензуру в СМИ, а также сделали руководство общественной телерадиокомпании подчиненным парламенту, то есть пропрезидентскому большинству.